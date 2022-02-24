Команда Тутберидзе в стихах поздравила Этери с днём рождения

В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый российскому специалисту. Сегодня, 24 февраля, Тутберидзе исполнилось 48 лет.

«Мы от души Вас поздравляем с днём рождения!

Здоровья Вам и счастья на пути!

На льду успехов, сил и вдохновения!

К высоким целям каждый день идти!

Пусть в этот день сбываются желания!

Тепла в душе и радости во всём!

Любви, добра, поддержки, понимания!

Эмоций ярких больше с каждым днём!

Надежды, веры, мира и терпения!

Пускай в душе сияет солнца свет!

Не знать печали, грусти и сомнения!

Удачи, счастья и больших побед!» — отмечается в поздравлении.

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