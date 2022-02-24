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Дмитрий Алиев выиграл короткую программу в финале Кубка России

Дмитрий Алиев выиграл короткую программу в финале Кубка России
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Российский фигурист Дмитрий Алиев одержал победу в короткой программе в финале Кубка России, который проходит в Саранске. За технику спортсмен получил 47,57 балла, за компоненты — 44,30 балла, сумма составила 91,87 балла.

Второй результат в короткой программе показал Алексей Ерохов (88,59 балла). Замкнул тройку лучших Макар Игнатов (83,06 балла).

Кубок России. Финал. Мужчины. Короткая программа
1. Дмитрий Алиев — 91,87 балла
2. Алексей Ерохов — 88,59
3. Макар Игнатов — 83,06
4. Матвей Ветлугин — 82,25
5. Петр Гуменник — 75,02
6. Роман Атояр — 73,35
7. Андрей Лазукин — 72,81
8. Даниил Буташнов — 64,08
9. Георгий Шестернев — 52,90

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