Дмитрий Алиев выиграл короткую программу в финале Кубка России

Российский фигурист Дмитрий Алиев одержал победу в короткой программе в финале Кубка России, который проходит в Саранске. За технику спортсмен получил 47,57 балла, за компоненты — 44,30 балла, сумма составила 91,87 балла.

Второй результат в короткой программе показал Алексей Ерохов (88,59 балла). Замкнул тройку лучших Макар Игнатов (83,06 балла).

Кубок России. Финал. Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев — 91,87 балла

2. Алексей Ерохов — 88,59

3. Макар Игнатов — 83,06

4. Матвей Ветлугин — 82,25

5. Петр Гуменник — 75,02

6. Роман Атояр — 73,35

7. Андрей Лазукин — 72,81

8. Даниил Буташнов — 64,08

9. Георгий Шестернев — 52,90

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