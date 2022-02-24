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Пара Мухортова/Евгеньев выиграла короткую программу в финале Кубка России

Пара Мухортова/Евгеньев выиграла короткую программу в финале Кубка России
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Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. Второе место заняли их одногруппники по спортивной школе «Воробьёвы горы» Екатерина Гейниш и Илья Миронов. Третью позицию занимают Лина Кудрявцева и Илья Спиридонов из Краснодарского края.

Произвольную программу в финале Кубка России спортивные пары покажут завтра, 25 февраля.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск
Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев (Москва) – 70,36.
2. Екатерина Гейниш / Илья Миронов (Москва) – 66,98.
3. Лина Кудрявцева / Илья Спиридонов (Краснодарский край) – 64,84.

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