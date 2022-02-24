Татьяна Тарасова поздравила Тутберидзе с днём рождения, выложив их фото с юной Липницкой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения тренера Этери Тутберидзе. Сегодня, 24 февраля, Тутберидзе исполнилось 48 лет.

«Сториз» доступна в течение 24 часов в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

«С днём рождения!» — написала Тарасова в «сториз» своего «инстаграма», упомянув Тутберидзе и выложив их совместную фотографию с юной Юлией Липницкой.

Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призёра Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, а также чемпионку мира и Олимпиады в Пекине Анну Щербакову и серебряного призёра последних зимних Игр Александру Трусову.

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