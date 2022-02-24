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Фигуристка Вероника Яметова выиграла короткую программу в финале Кубка России

Фигуристка Вероника Яметова выиграла короткую программу в финале Кубка России
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Вероника Яметова из Свердловской области выиграла короткую программу в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. Валерия Шульская, Станислава Молчанова и Вероника Петеримова, занимающие места со второго по четвёртое, уступают лидеру более восьми баллов. А друг от друга их отделяют 0,17 балла.

Произвольную программу в финале Кубка России женщины покажут завтра, 25 февраля.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск
Женщины. Короткая программа

1. Вероника Яметова (Свердловская область) – 70,70.
2. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 62,36.
3. Станислава Молчанова (Краснодарский край) – 62,29.
4. Вероника Петеримова (Москва) – 62,19.
5. Анастасия Морозова (Москва) – 60,99.
6. Ксения Гущина (Пермский край) – 60,44.

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