Фигуристка Вероника Яметова выиграла короткую программу в финале Кубка России

Вероника Яметова из Свердловской области выиграла короткую программу в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. Валерия Шульская, Станислава Молчанова и Вероника Петеримова, занимающие места со второго по четвёртое, уступают лидеру более восьми баллов. А друг от друга их отделяют 0,17 балла.

Произвольную программу в финале Кубка России женщины покажут завтра, 25 февраля.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск

Женщины. Короткая программа

1. Вероника Яметова (Свердловская область) – 70,70.

2. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 62,36.

3. Станислава Молчанова (Краснодарский край) – 62,29.

4. Вероника Петеримова (Москва) – 62,19.

5. Анастасия Морозова (Москва) – 60,99.

6. Ксения Гущина (Пермский край) – 60,44.