Диана Дэвис поздравила свою маму Этери Тутберидзе с днём рождения

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, поздравила свою маму с днём рождения и опубликовала совместные фотографии. Сегодня, 24 февраля, Тутберидзе исполнилось 48 лет.



Дэвис, выступающая в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным, в сезоне-2021/2022 дебютирует в составе основной сборной России. Фигуристы заняли второе место на чемпионате России и выступили на чемпионате Европы и Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Мамочка, с днём рождения! Ты самая лучшая», — написала Дэвис на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дианы Дэвис в «Инстаграме».

Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призёра Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, а также чемпионку мира и Олимпиады в Пекине Анну Щербакову и серебряного призёра последних зимних Игр Александру Трусову.