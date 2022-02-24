Косторная поздравила Тутберидзе с днём рождения на английском языке

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная поздравила Этери Тутберидзе с днём рождения. Сегодня, 24 февраля, тренеру исполнилось 48 лет.

Косторная уходила из группы Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но после неудачи в финале Кубка России вернулась обратно. Алёна пропустила чемпионат России – 2022, где проходил отбор в олимпийскую сборную России из-за травмы руки.

«С днём рождения! Спасибо за терпение и работу со мной», — написала Косторная по-английски на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призёра Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, а также чемпионку мира и Олимпиады в Пекине Анну Щербакову и серебряного призёра последних зимних Игр Александру Трусову.