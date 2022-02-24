Фигуристы Миронова и Устенко выиграли ритм-танец в финале Кубка России

Екатерина Миронова и Евгений Устенко из Санкт-Петербурга выиграли ритм-танец в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. За свой прокат они получили 68,11 балла. На один балл меньше набрали представители Московской области — Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов. Третье место занимают Влада Павленина и Александр Алексанян.

Произвольный танец в финале Кубка России дуэты покажут завтра, 25 февраля.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 68,11.

2. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов (Московская область) – 67,08

3. Влада Павленина / Александр Алексанян (Москва-Свердловская обл.) – 65,47.