Фигуристы Миронова и Устенко выиграли ритм-танец в финале Кубка России
Поделиться
Екатерина Миронова и Евгений Устенко из Санкт-Петербурга выиграли ритм-танец в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. За свой прокат они получили 68,11 балла. На один балл меньше набрали представители Московской области — Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов. Третье место занимают Влада Павленина и Александр Алексанян.
Произвольный танец в финале Кубка России дуэты покажут завтра, 25 февраля.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 68,11.
2. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов (Московская область) – 67,08
3. Влада Павленина / Александр Алексанян (Москва-Свердловская обл.) – 65,47.
Комментарии
- 24 февраля 2022
-
21:11
-
20:06
-
19:39
-
19:25
-
19:23
-
18:35
-
16:20
-
14:39
-
14:01
-
12:01
-
11:32
-
10:19
-
09:11
-
07:36
-
05:20
-
01:01
-
00:22
- 23 февраля 2022
-
22:30
-
22:02
-
21:08
-
20:49
-
17:34
-
16:22
-
15:47
-
14:36
-
14:16
-
12:31
-
12:10
-
12:02
-
11:37
-
11:11
-
11:10
-
10:36
-
10:09
-
08:55
Партнерский контент