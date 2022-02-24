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Фигуристы Миронова и Устенко выиграли ритм-танец в финале Кубка России

Фигуристы Миронова и Устенко выиграли ритм-танец в финале Кубка России
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Екатерина Миронова и Евгений Устенко из Санкт-Петербурга выиграли ритм-танец в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. За свой прокат они получили 68,11 балла. На один балл меньше набрали представители Московской области — Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов. Третье место занимают Влада Павленина и Александр Алексанян.

Произвольный танец в финале Кубка России дуэты покажут завтра, 25 февраля.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 68,11.
2. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов (Московская область) – 67,08
3. Влада Павленина / Александр Алексанян (Москва-Свердловская обл.) – 65,47.

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