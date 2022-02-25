Евгения Медведева: чтобы это быстрее закончилось, как страшный сон
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, россиянка Евгения Медведева опубликовала пост в «сториз» своего «инстаграма».
«Чтобы это быстрее закончилось, как страшный сон», — написала спортсменка, разместив текст на чёрном фоне и прикрепив изображение голубя мира.
Фото: «инстаграм» евгении медведевой
22-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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