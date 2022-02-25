Игнатов одержал победу в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске

В Саранске завершилась произвольная программа у мужчин в финале Кубка России. Победителем соревнований стал Макар Игнатов.



Он выиграл произвольную программу, набрав 176,79 балла. По сумме двух программ Игнатов получил 259,83 балла. Второе место занял Алексей Ерохов. По сумме двух программ он набрал 253,18 балла. Тройку лучших замкнул Дмитрий Алиев. Он лидировал после короткой программы, но в произвольной выступил неудачно.

Перед произвольным прокатом с соревнований снялись Пётр Гумменик и Андрей Лазукин. Их имена исчезли из протокола. Причины снятия российских фигуристов неизвестны.

Кубок России. Финал. Мужчины. Баллы по сумме двух программ

1. Макар Игнатов — 259,83

2. Алексей Ерохов — 253,18

3. Дмитрий Алиев — 233,08.