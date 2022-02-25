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«Пока жизнь кладёт меня на лопатки». Дмитрий Алиев обратился к болельщикам

«Пока жизнь кладёт меня на лопатки». Дмитрий Алиев обратился к болельщикам
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Чемпион Европы – 2020, российский фигурист Дмитрий Алиев подвёл итоги своего выступления в сезоне-2021/2022.

Алиев стал пятым и девятым на этапах серии Гран-при, девятым на чемпионате России – 2022 и четвёртым в финале Кубка России.

«Дорогие друзья! Промолчать, закрыться, спрятаться от этого всего… Наверное, это самое простое! В любом случае тебя найдут и напомнят, как ты возил весь сезон…

Я хочу сказать одно — рад, что для меня это закончилось. Можете меня считать слабым и никчемным, наверное, это даже будет справедливо. Не оправдал надежд ни своих, ни тренерского штаба. Безусловно, мне за это стыдно и, как спортсмен, я понимаю, что так нельзя кататься, даже во дворе с друзьями. Профессионал он профессионал. Там где нужно, он сделает!

Я не скажу, что в этом сезоне целенаправленно отдал судьбу в чужие руки. Нет… Я просто не пользовался ни своими возможностями, да ничем практически. Каждый старт лотерея… Не было старта, чтобы я себя ощущал так, как мне бы хотелось. Я знаю, что каждый спортсмен испытывает своё, перед каждым турниром всплывают новые проблемы, но с ними нужно справляться. У меня, не получилось…

Я не жалуюсь и не хочу, чтобы мой комментарий расценивали так, будто я выжимаю из себя. Я просто этим всем хочу сказать, это спорт, и самое главное, это жизнь. Пока она меня кладёт на лопатки…

Я хочу сказать большое спасибо людям, которые искренне разделяют мой путь и мою карьеру, которые способны преодолевать со мной многие вещи. Просто спасибо», — написал Алиев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Алиева в «Инстаграме».

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