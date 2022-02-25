Фигуристка Вероника Яметова выиграла финал Кубка России

Вероника Яметова из Свердловской области одержала уверенную победу в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. Свою ближайшую соперницу, москвичку Веронику Петеримову, Яметова по сумме двух программ опередила почти на 25 баллов. Бронзовым призёром стала Анастасия Морозова, которая благодаря успешному выступлению в произвольной программе на 0,69 балла опередила Валерию Шульскую.
Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск
Женщины
1. Вероника Яметова (Свердловская область) – 210,47.
2. Вероника Петеримова (Москва) – 185,85.
3. Анастасия Морозова (Москва) – 181,96.
4. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 181,27.
5. Ксения Гущина (Пермский край) – 180,06.
6. Станислава Молчанова (Краснодарский край) – 171,21.
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