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Фигуристка Вероника Яметова выиграла финал Кубка России

Фигуристка Вероника Яметова выиграла финал Кубка России
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Вероника Яметова из Свердловской области одержала уверенную победу в женском одиночном катании в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. Свою ближайшую соперницу, москвичку Веронику Петеримову, Яметова по сумме двух программ опередила почти на 25 баллов. Бронзовым призёром стала Анастасия Морозова, которая благодаря успешному выступлению в произвольной программе на 0,69 балла опередила Валерию Шульскую.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск
Женщины

1. Вероника Яметова (Свердловская область) – 210,47.
2. Вероника Петеримова (Москва) – 185,85.
3. Анастасия Морозова (Москва) – 181,96.
4. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 181,27.
5. Ксения Гущина (Пермский край) – 180,06.
6. Станислава Молчанова (Краснодарский край) – 171,21.

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