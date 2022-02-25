Анна Щербакова — о сломанных коньках: представить не могу, откуда всё это попало в прессу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала историю о сломанных на Играх-2022 в Пекине коньках.

«Для меня это не было шоком. Если честно, я даже представить не могу, откуда всё это попало в прессу. Я вообще не стала бы об этом говорить, потому что выступать мне это не помешало, поэтому не было смысла обсуждать.

В сезон я меняю около 6 пар коньков. Приходится это делать довольно часто. Это не нормально. Буду пробовать новую модель в конце сезона. Экспериментировать в олимпийский год я не стала, каталась на модели, о которой знала, что очень часто ломается, поэтому у меня с собой была ещё пара на такой случай. Мне уже приходилось на тренировках также вкатывать новые ботинки. Не так близко к соревнованиям, но я точно так же выходила и с первых тренировок полноценно выполняла свою работу.

Единственное отличие на Олимпиаде в том, что не было возможности неограниченного льда, как у нас в «Хрустальном». Приходилось успевать за 30-40 минут тренировок. Но я справилась, значит, это было не так сложно.

Были ли новые коньки уже раскатаны? Нет, ботинки были абсолютно новые, вообще «нераскатанные». Но когда мы их устанавливали, я их мерила, они были очень удобные по ноге, что очень важно. Поэтому без лишних трудностей всё прошло», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ФФККР.