Анна Щербакова: победа на Олимпиаде не была моей детской мечтой

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, когда начала мечтать о золотой медали Олимпийских игр, которую она завоевала в Пекине.
«Как бы странно это ни звучало, победа на Олимпиаде не была моей детской мечтой. Возможно, потому, что мои родители не отдавали меня в фигурное катание с расчетом на профессиональный спорт, мне никто и не говорил о крупных международных турнирах, в нашей семье никогда не обсуждалось: ты станешь чемпионкой! Я просто каталась. У меня были мечты, например, выиграть первенство на нашем катке. Мне говорили, что будут соревнования на катке, и у меня появлялось желание выиграть. Но я никогда не заглядывала так далеко вперед. Не то, что я не хотела, просто не думала об этом. Мне кажется, что у меня мечта появляется только тогда, когда приходит понимание, что это реально. В этом сезоне, когда я уже понимала, что набрала форму, что мне по силам отобраться на Олимпийские игры, в этот момент, конечно, появляются и цели, и мечты. Ближе к Олимпийским играм, безусловно, это уже стало моей мечтой, потому что я понимала — это реальность», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ФФККР.
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