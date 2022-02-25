Фигуристы Миронова и Устенко выиграли финал Кубка России в танцах на льду

Танцевальный дуэт из Санкт-Петербурга Екатерина Миронова и Евгений Устенко одержал победу в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. Серьёзную конкуренцию петербуржцам в борьбе за золотые медали составили представители Московской области Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов, по сумме двух танцев уступившие лидерам чуть более трёх баллов. Бронзовыми призёрами стали Влада Павленина и Александр Алексанян.



Фигурное катание. Финал Кубка России. Саранск

Танцы на льду



1. Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 170,10.

2. Елизавета Пасечник / Дмитрий Блинов (Московская область) – 167,01

3. Влада Павленина / Александр Алексанян (Москва-Свердловская обл.) – 158,55.