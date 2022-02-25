Анна Щербакова назвала главные черты своего характера
Поделиться
Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова рассказала об основных чертах своего характера.
«Основные черты характера? Наверное, рассудительная и… Дайте подумать. И решительная. Потому что на соревнованиях нужна уверенность в себе. Даже чтобы настроить себя правильно, надо действовать решительно. Ты можешь правильно анализировать свои ощущения, но дальше нужно принять для себя важные решения: как я выступаю, с каким набором катаю… И надо идти на все прыжки решительно. Да, скорее всего, главные черты — рассудительность и решительность», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ФФККР.
Щербакова также является трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию.
Новость по темеЭкстремальный ультрамарафон на Байкале откроет масштабную кампанию Adrenaline Rushians
Комментарии
- 25 февраля 2022
-
20:33
-
20:03
-
19:47
-
19:28
-
19:05
-
18:37
-
18:06
-
17:48
-
17:14
-
15:48
-
15:41
-
13:40
-
12:37
- 24 февраля 2022
-
21:11
-
20:06
-
19:39
-
19:25
-
19:23
-
18:35
-
16:20
-
14:39
-
14:01
-
12:01
-
11:32
-
10:19
-
09:11
-
07:36
-
05:20
-
01:01
-
00:22
- 23 февраля 2022
-
22:30
-
22:02
-
21:08
-
20:49
-
17:34
Партнерский контент