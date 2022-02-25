Анна Щербакова назвала главные черты своего характера

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова рассказала об основных чертах своего характера.

«Основные черты характера? Наверное, рассудительная и… Дайте подумать. И решительная. Потому что на соревнованиях нужна уверенность в себе. Даже чтобы настроить себя правильно, надо действовать решительно. Ты можешь правильно анализировать свои ощущения, но дальше нужно принять для себя важные решения: как я выступаю, с каким набором катаю… И надо идти на все прыжки решительно. Да, скорее всего, главные черты — рассудительность и решительность», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ФФККР.

Щербакова также является трёхкратной чемпионкой России по фигурному катанию.