Евгений Плющенко поздравил сына Сашу с победой на первом в сезоне турнире

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил своего девятилетнего сына Александра с победой на юношеском турнире по фигурному катанию.
Саша Плющенко выиграл соревнования на призы заслуженного тренера СССР и России Виктора Кудрявцева по третьему спортивному разряду. В своей произвольной программе он чисто исполнил все двойные прыжки (в каскадах и сольно), упал только при исполнении акселя в 2,5 оборота. За свой прокат произвольной программы Плющенко-младший получил 47,47 балла.
«С победой, Саня! Непростой сезон начался с перелома руки, травм и вирусных болезней. Сегодня первый старт сезона. Прокат был достойный, не получился в этот раз только дупель, а в остальном очень достойно и очень эмоционально! Спасибо нашей команде тренеров «Ангелы Плющенко», — написал Евгений на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
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