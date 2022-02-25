Никита Кацалапов: спасибо каждому человеку, который помог нам на этом пути!

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, поблагодарил всех за помощь, веру и поддержку во время подготовки к Олимпийским играм в Пекине.
«Олимпиада закончилась, мы уже вернулись в Москву. И сейчас я хотел бы выразить безграничную благодарность всем людям, которые были и есть рядом, поддерживали, помогали, переживали, болели за нас и просто верили в то, что мы сможем!
Просто не хватит слов, чтобы сказать, как я благодарен самому главному человеку — моей маме! Спасибо лучшей партнёрше, которую только можно пожелать – Викуле.
Спасибо всем врачам, реабилитологам и людям, которые помогли справиться с травмами! Спасибо нашим дорогим тренерам, которые всегда верили в нас и доверяли нам! Александру Жулину, Петру Дурневу, Дмитрию Ионову и Сергею Петухову.
Спасибо каждому человеку, который встретился и помог нам на этом пути! Вас очень много! Спасибо всем нашим болельщикам и фанатам фигурного катания! Мы вас очень любим. Друзья, хочу сказать, что сейчас очень важно держаться вместе. Быть рядом с близкими, заботиться друг о друге и поддерживать. Вместе мы всё преодолеем», — написал Кацалапов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова в «Инстаграме».
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