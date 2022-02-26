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Щербакова в эмоциональном посте поблагодарила Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова за ОИ

Щербакова в эмоциональном посте поблагодарила Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова за ОИ
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова написала трогательный пост после победы на Играх в Пекине (Китай). В тексте спортсменка поблагодарила своих тренеров, родителей, а также болельщиков.

«Олимпийские игры — мечта любого спортсмена. Но за этой мечтой стоят годы тренировок и люди, без которых эта мечта не стала бы реальностью…

Хочу поблагодарить своих тренеров, с которыми мы вместе прошли долгий путь! Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович, спасибо вам! И я бы не справилась без невероятной поддержки моей семьи, моих самых родных и любимых людей.

Я живу своими тренировками, соревнованиями, своим фигурным катанием, и это нормально. Но хочу сказать отдельное спасибо моей маме! Она живёт моими тренировками, соревнованиями и моим фигурным катанием! Поэтому я уже могу сказать нашим фигурным катанием.

И, конечно, хочу поблагодарить наших болельщиков. Спасибо каждому, кто писал, смотрел, переживал, поддерживал! Вас не было на трибунах в этот раз, но мы чувствовали, что вы с нами.

А также болельщиков из Китая. Я вновь была поражена тем, сколько людей любят фигурное катание и с какой теплотой вы относитесь к спортсменам!» — написала Щербакова у себя в «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Анны Щербаковой.

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