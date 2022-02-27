Плющенко-младший: осталось чисто сделать аксель в 2,5 и уже включать тройные прыжки!

Российский фигурист Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, опубликовал в «Инстаграме» пост о победе в юношеском турнире.

Плющенко-младший выиграл соревнования на призы заслуженного тренера СССР и России Виктора Кудрявцева по третьему спортивному разряду. В своей произвольной программе он чисто исполнил все двойные прыжки (в каскадах и сольно), упав только при исполнении акселя в 2,5 оборота. За свой прокат произвольной программы Плющенко-младший получил 47,47 балла.

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Плющенко.

«Теперь осталось чисто сделать аксель в 2,5 оборота и уже включать тройные прыжки! Как Вы думаете, какой мой любимый прыжок?» — подписал фото Плющенко.

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