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Елизавета Туктамышева рассказала, когда может представить новые программы

Елизавета Туктамышева рассказала, когда может представить новые программы
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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, когда может представить новые программы.

Туктамышева проводила рубрику «Вопрос-Ответ» в своём «инстаграме». «Когда мы увидим новую программу?» — спросил один из подписчиков. «Думаю, очень скоро. Возможно, на Кубке Первого канала», — ответила Елизавета.

Ранее Кубок Первого канала был перенесён из Сочи в Москву. Соревнования пройдут с 6 по 7 марта.

В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место и не сумела отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

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