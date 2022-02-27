Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, когда может представить новые программы.
Туктамышева проводила рубрику «Вопрос-Ответ» в своём «инстаграме». «Когда мы увидим новую программу?» — спросил один из подписчиков. «Думаю, очень скоро. Возможно, на Кубке Первого канала», — ответила Елизавета.
Ранее Кубок Первого канала был перенесён из Сочи в Москву. Соревнования пройдут с 6 по 7 марта.
В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место и не сумела отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).
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