Туктамышеву спросили о будущем в фигурном катании. Елизавета ответила

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о планах на будущее.

Туктамышева проводила рубрику «Вопрос-Ответ» в своём «инстаграме». «Собираетесь ли вы завершать спортивную карьеру?» — спросил один из пользователей. «Пока нет. Продолжаю кататься», — ответила фигуристка. На вопрос, есть ли у неё планы на следующие сезоны, Олимпиаду-2026, Туктамышева ответила: «Планы есть всегда!»

В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место и не сумела отобраться на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

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