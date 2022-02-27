Кагановская и Ангелопол выиграли соревнования в танцах на льду в финале КР среди юниоров
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В Саранске завершились соревнования танцевальных пар в финале Кубка России среди юниоров. Победу по итогам двух программ одержали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
Они выиграли произвольную программу, набрав 108,43 балла. По сумме двух программ результат победителей составил 179,20 балла.
Вторыми стали Ольга Мамченкова и Марк Волков. Они были вторыми по итогам произвольной программы, а по сумме двух прокатов набрали 161,61 балла.
Тройку лучших замкнули Анна Щербакова и Егор Гончаров. Их результат составил 159,88 балла.
Фигурное катание. Кубок России среди юниоров. Финал. Танцевальные пары
1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 179,20.
2. Ольга Мамченкова – Марк Волков – 161,61.
3. Анна Щербакова – Егор Гончаров – 159,88.
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