19-летняя Елизавета Худайбердиева вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала. Фото

19-летняя российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду в паре с Егором Базиным, вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала Кирилла Благова. Соответствующие фотографии она показала в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» елизаветы худайбердиевой

Фото: «инстаграм» елизаветы худайбердиевой

Благов сделал предложение Худайбердиевой перед зимней Олимпиадой в Пекине. Спортсменка ответила согласием.

В дуэте с Базиным Худайбердиева – бронзовый призёр чемпионата России – 2022. Пара в была числе запасных на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Ранее в дуэте с Никитой Назаровым Елизавета становилась серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2019 года.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!