19-летняя Елизавета Худайбердиева вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала. Фото

19-летняя российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду в паре с Егором Базиным, вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала Кирилла Благова. Соответствующие фотографии она показала в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» елизаветы худайбердиевой
Фото: «инстаграм» елизаветы худайбердиевой
Благов сделал предложение Худайбердиевой перед зимней Олимпиадой в Пекине. Спортсменка ответила согласием.
В дуэте с Базиным Худайбердиева – бронзовый призёр чемпионата России – 2022. Пара в была числе запасных на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Ранее в дуэте с Никитой Назаровым Елизавета становилась серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2019 года.
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