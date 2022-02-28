Кубок Первого канала по фигурному катанию перенесен
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Организаторы Кубка Первого канала по фигурному катанию сообщили, что соревнование будет перенесено. Заявление опубликовано на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
«Уважаемые болельщики! Первый Канал совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России принял решение о переносе Кубка Первого канала по фигурному катанию, включая показательные выступления сильнейших фигуристов России «Чемпионы наших сердец». О сроках проведения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что турнир будет перенесён из Сочи в Москву. Перенос вызван форс-мажорными обстоятельствами. Ранее сообщалось, что в турнире выступят российские олимпийцы, а также Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева.
Новость по теме«Кубок Первого канала» перенесён из Сочи в Москву
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