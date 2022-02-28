Кубок Первого канала по фигурному катанию перенесен

Организаторы Кубка Первого канала по фигурному катанию сообщили, что соревнование будет перенесено. Заявление опубликовано на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.



«Уважаемые болельщики! Первый Канал совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России принял решение о переносе Кубка Первого канала по фигурному катанию, включая показательные выступления сильнейших фигуристов России «Чемпионы наших сердец». О сроках проведения будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.



Ранее стало известно, что турнир будет перенесён из Сочи в Москву. Перенос вызван форс-мажорными обстоятельствами. Ранее сообщалось, что в турнире выступят российские олимпийцы, а также Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева.

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