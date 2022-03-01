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Федерация фигурного катания Австрии выступила против участия россиян в соревнованиях

Федерация фигурного катания Австрии выступила против участия россиян в соревнованиях
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Федерация фигурного катания Австрии (Skate Austria) выпустила заявление о военном конфликте России и Украины.

«Австрийская федерация фигурного катания Skate Austria решительно осуждает нарушение Россией международного права посредством вторжения на Украину и нападения на украинский народ. Это должно быть осуждено и должны последовать санкции, в том числе и в спорте.

По мнению Skate Austria, российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных спортивных мероприятиях за пределами России и Беларуси, а российские и белорусские спортивные официальные лица должны быть отстранены от занимаемых международных должностей.

Skate Austria не будет направлять спортсменов или официальных лиц на мероприятия, запланированные в Беларуси и России. Skate Austria сделает всё возможное, чтобы поддержать фигуристов на Украине», — говорится в заявлении.

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