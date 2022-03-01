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Слуцкая: буду избираться на пост президента Федерации фигурного катания Москвы

Слуцкая: буду избираться на пост президента Федерации фигурного катания Москвы
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Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о намерении избираться на пост премьера Федерации фигурного катания Москвы в этом году.

«В апреле буду пытаться избираться на пост президента Федерации фигурного катания Москвы, надеюсь, у меня все получится», — заявила Слуцкая в ток-шоу «Фетисов».

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999–2000, 2000–2001, 2001–2002, 2004–2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.

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