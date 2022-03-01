Александр Жулин отреагировал на решение ISU об отстранении российских фигуристов

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин отреагировал на известие об отстранении российских фигуристов от соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Сильный удар по нам всем. Пока ситуация ужасающая. Читаю про футбол, хоккей, фигурное катание. Похоже, конца и края этому не видно.

Все должны понимать одну вещь: существует, например, пара Синицина и Кацалапов. Если судьи договорятся их убрать, как бы ни катались — уберут. Вот примерно то же самое происходит сейчас. Просто договорились, не видят главного, потребляют информацию, которую им хочется. Сколько это может продолжаться?

Затянем пояса, будем ездить отдыхать в Сосновый Бор, тренироваться к чемпионату в Сызрани, сделаем его намного сильнее. Будем стремиться вывести российский чемпионат на уровень мировых сборных. На Трусову, Валиеву и Щербакову будет интереснее смотреть, чем на всё фигурное катание без российских фигуристов», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.