Навка прокомментировала отстранение российских фигуристов от соревнований под эгидой ISU

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на новость о том, что российских фигуристов отстранили от соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Все мы наблюдали, что происходило на Олимпиаде. Сейчас, думаю, все обрадуются, что российских фигуристов не будет на чемпионате мира. Мне очень жалко, что всё это происходит: жалко спортсменов, детей, которые невинны во всей политике, никакого отношения к этому не имеют. Сейчас нашим спортсменам запрещают выступать на Паралимпийских играх. Это просто за гранью. Даже не верится в то, что сейчас происходит в мире», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.