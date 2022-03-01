Федерация фигурного катания России опубликовала заявление по поводу решения ISU

Федерация фигурного катания России отреагировала на известие об отстранении российских фигуристов от соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Федерация фигурного катания на коньках России, как вся семья российского фигурного катания, крайне разочарована решением Совета Международного союза конькобежцев ISU об отстранении российских спортсменов от всех соревнований и мероприятий, проводимых под эгидой ISU.



Считаем, данное решение носит дискриминационный характер и грубо противоречит основным принципам международного олимпийского движения.



К огромному сожалению, приходится констатировать, что данное решение является свидетельством того, что спорт в полной мере стал инструментом политики и в очередной раз демонстрирует двойные стандарты, нанося основной удар по спортсменам.



В сложившейся ситуации мы будем рассматривать все возможные варианты действий и предпринимать необходимые меры для сохранения и защиты интересов наших спортсменов и тренеров», — говорится в заявлении.