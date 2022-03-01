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Фигурист Колесников ушёл от Тутберидзе к тренеру Кондратюка

Фигурист Колесников ушёл от Тутберидзе к тренеру Кондратюка
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12-летний перспективный фигурист Николай Колесников сменил тренера. Накануне стало известно, что Колесников ушёл из группы Этери Тутберидзе.

«Хотим выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу: Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Георгию Похилюку, Алексею Железнякову, Ксении Владимировне Поталициной — за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. К сожалению, в жизни любого спортсмена может наступить момент, когда нужно попробовать что-то изменить, чтобы идти дальше к своей цели. Благодарим весь персонал Ледового дворца «Хрустальный» — методистов, врачей, массажиста, которые всегда приходили на помощь и помогали в решении любых вопросов. Большое спасибо за всё!» — сообщается на странице Колесникова в «Инстаграме».

Позднее РИА «Новости» сообщило, что Колесников будет тренироваться в ЦСКА у Светланы Соколовской. В группу наставника вхлдят чемпион России и Европы, олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк и вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин.

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