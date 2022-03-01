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«Не стараюсь казаться ангелом». Анна Щербакова — о том, какой её видят болельщики

«Не стараюсь казаться ангелом». Анна Щербакова — о том, какой её видят болельщики
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Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, как относится к комплиментам в свой адрес.

«Не возражаю ли, когда называют стальной девушкой? Я думаю, что это всё же приятный комплимент для спортсмена, потому что одна из самых важных составляющих для выступления в любом виде спорта — справиться с волнением, нервами. Так что, мне приятно.

Образ правильной девушки? Мне не нравится, когда люди утрируют или идеализируют человека. Я никем не притворяюсь. И не стараюсь казаться ангелом или абсолютно идеальным человеком. Не стараюсь никого из себя строить. Но при этом только из интервью люди не могут на сто процентов понять, какой я человек. Тем более что первое время я вообще стеснялась давать интервью», — приводит слова Щербаковой «Московский комсомолец».

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