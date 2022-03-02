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Татьяна Тарасова отреагировала на решение ISU отстранить российских фигуристов

Татьяна Тарасова отреагировала на решение ISU отстранить российских фигуристов
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что российских фигуристов отстранили от соревнований, проводимых под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Сейчас такая тяжёлая международная обстановка. Понятно было, что что-то будет. Ведь не мы одни отстранены. Но то, что чемпионат мира потеряет без участия русских, потому что наши спортсмены являются украшением чемпионата мира и любых соревнований по фигурному катанию, — это абсолютно точно», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

В перечень видов спорта, курируемых ISU, входят фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек.

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