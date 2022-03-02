Максим Маринин: Трусова неуправляема и непредсказуема. Она не слышит тренера

Олимпийский чемпион 2006 года в парном катании Максим Маринин поделился мнением о российской фигуристке Александре Трусовой, которая на Олимпиаде-2022 в Пекине завоевала серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице Анне Щербаковой.
«Саша, насколько я могу судить, человек практически неуправляемый и непредсказуемый. Она в силу молодости, таланта и внутреннего огня не слышит тренера. А тренер всё-таки должен прогнозировать результат и знать, чего ожидать от спортсмена. Саша же решает прыгать тройной аксель и все свои четверные.
А вот если бы она аккуратно, планомерно начала сезон с двух четверных и постепенно наращивала обороты, показывала прогресс и вышла на пик формы к Олимпиаде, тогда это, возможно, была бы золотая медаль», — приводит слова Маринина «RT на русском».
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