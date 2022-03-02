Источник: Алёна Косторная вновь ушла от Этери Тутберидзе
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании, россиянка Алёна Косторная ушла от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к Елене Буяновой. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник.
Ранее Алёна Косторная уже уходила от Этери Тутберидзе. В межсезонье-2020 российская спортсменка перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С ним она проработала один сезон, после чего вернулась к Тутберидзе.
18-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при сезона-2019/2020, серебряный (2020) и двукратный бронзовый (2018, 2019) призёр чемпионатов России.
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