Стало известно, почему Алёна Косторная вновь ушла от Этери Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании, россиянка Алёна Косторная ушла от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе по инициативе тренерского штаба специалиста. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник. Напомним, Косторная перешла в группу Елены Буяновой.

«Косторная ушла по инициативе тренерского штаба Тутберидзе», — сообщил источник.

Ранее Алёна Косторная уже уходила от Этери Тутберидзе. В межсезонье-2020 российская спортсменка перешла в тренерскую академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. С ним она проработала один сезон, после чего вернулась к Тутберидзе.

Напомним, Косторная не попала в состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Спортсменка сломала руку в декабре 2021 года.

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