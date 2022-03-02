В ФФККР прокомментировали переход Косторной от Тутберидзе к Буяновой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал уход чемпионки Европы 2020 года, российской фигуристки Алёны Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Спортсменка будет заниматься в группе Елены Буяновой.

«По всем переходам у нас есть определённый срок: май и июнь. Переходы в течение сезона не согласовываются с федерацией.

Будет тренироваться Косторная у Буяновой или нет? Наверное, будет. Я не очень понял, почему все так возбудились вокруг перехода Косторной. Тутберидзе прекратила с ней работу», — приводит слова Александра Когана «РИА Новости Спорт».

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