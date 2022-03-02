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Татьяна Тарасова рассказала подробности ухода Косторной от Тутберидзе к Буяновой

Татьяна Тарасова рассказала подробности ухода Косторной от Тутберидзе к Буяновой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась подробностями ухода чемпионки Европы 2020 года, российской фигуристки Алёны Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Спортсменка будет заниматься в группе Елены Буяновой.

По словам Тарасовой, Косторная очень просилась в группу Буяновой, и тренер взяла её как минимум до лета.
«Я говорила с Еленой Буяновой. Да, она взяла девочку, которая к ней очень просилась. Пока взяла её до лета. Если работа будет идти хорошо, то время будет продлено.

Алёна тоже перешла к хорошему тренеру. Что-то не складывается, там много хороших девочек. Не знаю, почему так вышло. Главное, чтобы все были в порядке», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

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