Хореограф Тутберидзе: Косторная давно не появляется на тренировках, только пиар. Она никто

Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, прокомментировал уход чемпионки Европы 2020 года, российской фигуристки Алёны Косторной от специалиста. Спортсменка будет заниматься в группе Елены Буяновой.

«Нужно работать, не важен тренер. Не нужно искать свою попу в темноте. Если человек захочет — сделает, не захочет — обратное, а менять тренеров можно сколько угодно. Алёна давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто.

Этери Георгиевна всегда говорит «когда ты сошёл с пьедестала, ты никто». У нас в жизни всё так строится. Если Алёна так решила — пусть у неё всё будет хорошо, но, даже если дай бог спустится с небес, без личного желания ничего не выйдет», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!