Максим Маринин высказался о ситуации вокруг Камилы Валиевой и Этери Тутберидзе

Олимпийский чемпион 2006 года в парном катании Максим Маринин рассказал, что думает по поводу скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой, выступающей под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре после этого стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

«Вся эта ситуация навсегда останется рычагом давления на команду Тутберидзе. И Камила должна быть морально готова к тому, что после любой победы она услышит в первую очередь не поздравления, а вопрос о давно минувших днях. Ей всё время будут об этом скандале напоминать, и к этому ей нужно быть готовой.

Монополия и популярность Этери многих не устраивает и в России, и в мире. Все хотят добиваться результатов, но, когда ты понимаешь, что шансов бороться с таким сильным конкурентом нет, начинается какая-то возня. Чтобы дом рухнул, надо подточить фундамент, что сейчас и происходит.

Мне бы не хотелось, чтобы Тутберидзе каким-либо образом пострадала, потому что она и российское, и мировое фигурное катание тащит наверх. Задаёт планку, куда должны стремиться все остальные. Конечно, по закону жизни любая пустота заполняется: не будет Тутберидзе — будет кто-то другой. Но будет ли эта личность настолько яркой, как она, — вот в чём вопрос», — цитирует Маринина «RT на русском».

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