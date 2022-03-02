«Бах — типичный циник». Жулин — об открытом письме президенту МОК

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду, тренер по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, почему после зимних Игр — 2022 в Пекине написал открытое письмо президенту МОК Томасу Баху.
Напомним, после олимпийского командного турнира стало известно о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. CAS разрешил фигуристке участвовать в личном турнире, но в произвольной программе она выступила неудачно. Комментируя случившееся, Бах обвинил тренера Этери Тутберидзе в холодном отношении к спортсменке.
«Бах – типичный циник, я просто не выдержал и написал ему открытое письмо, потому что меня переполняли эмоции. Он же издевался, кричал: «Я не допущу», – а потом вдруг стал таким агнцем. Якобы он так переживал за Камилу, а Этери так холодно её встретила! Какое жестокое обращение с ребёнком! Куда он лезет вообще? Этери сделала всё абсолютно правильно с точки зрения психологии. Если бы она кинулась Камилу утешать, та бы разрыдалась, да они обе бы разрыдались. А Этери показала себя совершенно нормальным человеком и требовательным тренером, показав спортсменке, что видит в ней перспективу: «Через четыре года ты им всем покажешь!». Я знаю, что Этери абсолютно не жестокий человек, она жёсткий тренер, это так, но тренер и должен быть таким», — приводит слова Жулина «Московская правда».
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