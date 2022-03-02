Жулин высказался о препарате, который нашли в допинг-пробе Валиевой

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы в танцах на льду, тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о препарате триметазадин, который нашли в допинг-пробе Камилы Валиевой.

«Американская сторона делала так, что эти совершенно бредовые препараты, такие как мельдоний и тот, что нашли у Камилы, значатся в четвёртой, самой опасной, графе. Для меня это полный бред. Мне бы хотелось, чтобы ВАДА встретилось с МОК, чтобы были вовлечены представители разных стран. Ну не могут же американцы, итальянцы и канадцы решать за всех!

Бедная Камила! Человек выучил два великолепных четверных прыжка, прыгает тройной аксель практически с закрытыми глазами! Я видел, как она тренируется. Какой тут допинг, она просто со льда не вылезает и дикие нагрузки выдерживает. Я бы, наоборот, ратовал за то, чтобы поддерживать молодых спортсменов, давать им препараты для бесперебойной работы сердечной мышцы. У меня самого была сердечная аритмия, когда я профессионально занимался спортом. Она прекратилась, когда я перешёл на тренерскую работу, потому что нагрузки прекратились. Так что сердце нужно поддерживать, а то я бы мог умереть, например. Но мне повезло: я живой и даю вам интервью. А вообще-то каждый год только в России по пять-шесть случаев, когда фигуристы, хоккеисты, лыжники на тренировках просто падают и умирают. Сердца спортсменов надо поддерживать.

Американцы сделали очень хитро. Препараты с теми же действующими веществами они назвали по-другому, и их просто нет в списках. Я слышал, американцы нам предлагали некоторые препараты, которые стоили в 4 раза дороже, чем российские аналоги. Мы отказались, и они тут же внесли их в запрещённый список.

Этери Георгиевна воспитывает феноменальных фигуристов. Это тренер, который уже три Олимпиады выигрывает. Никто и близко не может подойти к её спортсменам, и я понимаю, что ещё две-три Олимпиады не сможет. Поэтому, что им остаётся делать – накладывать санкции и душить, душить, душить», — приводит слова Жулина «Московская правда».