«Это была не моя инициатива». Косторная — об уходе из группы Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная прокомментировала свой уход из группы тренера Этери Тутберидзе.

Ранее сегодня стало известно, что Косторная перешла к Елене Буяновой.

«Это была не моя инициатива, так решила Этери Георгиевна», – написала Косторная в комментариях к последнему посту на своей странице в «Инстаграме». В той публикации фигуристка поздравила Тутберидзе с днём рождения.

Ранее из комментариев специалистов стало известно, что Косторная сама попросилась в группу Буяновой. А на тренировки в «Хрустальный» в последнее время ходила нерегулярно.

Косторная уже уходила от Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» перед сезоном-2020/2021, но после неудачного выступления в финале Кубка России год назад вернулась. Перед чемпионатом страны, на котором проходил отбор в олимпийскую команду, Косторная сломала руку. Недавно стало известно, что из-за перелома уже другой руки фигуристка досрочно завершила сезон.