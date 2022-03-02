«Это была не моя инициатива». Косторная — об уходе из группы Тутберидзе

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная прокомментировала свой уход из группы тренера Этери Тутберидзе.
Ранее сегодня стало известно, что Косторная перешла к Елене Буяновой.
«Это была не моя инициатива, так решила Этери Георгиевна», – написала Косторная в комментариях к последнему посту на своей странице в «Инстаграме». В той публикации фигуристка поздравила Тутберидзе с днём рождения.
Ранее из комментариев специалистов стало известно, что Косторная сама попросилась в группу Буяновой. А на тренировки в «Хрустальный» в последнее время ходила нерегулярно.
Косторная уже уходила от Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» перед сезоном-2020/2021, но после неудачного выступления в финале Кубка России год назад вернулась. Перед чемпионатом страны, на котором проходил отбор в олимпийскую команду, Косторная сломала руку. Недавно стало известно, что из-за перелома уже другой руки фигуристка досрочно завершила сезон.
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