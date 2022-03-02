Алёна Косторная нашла объявление о продаже своей салфетницы и связалась с продавцом

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная, которая ранее сегодня подтвердила переход из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой, рассказала забавный случай.

Просматривая объявления на «Авито», Косторная обнаружила пользователя, продающего «салфетницу Косторной». Фигуристка попыталась связаться с продавцом и даже отправила ему фото настоящей игрушки, но её намёк не поняли. «У вас просто игрушка, а у меня игрушка от Алёны Косторной», — последовал ответ.

«А сейчас немного отвлечёмся от темы перехода и посмеёмся над одним очень умным человеком», — написала Косторная в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» и выложила скриншоты объявления и переписки.

Фото: «Инстаграм» Алёны Косторной

Фото: «Инстаграм» Алёны Косторной

«Чемодан с коньками и игрушка у меня. С ними всё хорошо», — завершила рассказ Косторная, добавив смеющийся смайлик.