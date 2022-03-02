Стало известно, из-за какого перелома Алёна Косторная пропустила чемпионат России — 2022

Официальная фан-страница чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной после ухода фигуристки из группы Этери Тутберидзе обнародовала результаты КТ спортсменки после двух переломов рук – в декабре 2021 года и феврале 2022 года.
В декабрьском заключении говорится о неполном краевом переломе тыльно-боковой поверхности 2-й пястной кости без смещения.
Из-за этого Алёна снялась с чемпионата России, где проходил отбор в олимпийскую команду. Тутберидзе тогда сказала, что с таким переломом Косторная вполне могла выступать в соревнованиях.
В февральском заключении диагноз звучит так: «Полный краевой перелом тыльно-боковой поверхности ладьевидной кости без смещения».
После этого Косторная продолжала тренироваться, но после её ухода из группы Тутберидзе стало известно, что эти занятия не были регулярными.
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