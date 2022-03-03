Елизавета Туктамышева опубликовала трогательный пост в «Инстаграме»

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева выложила трогательный пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм». Спортсменка призвала людей быть добрее.
«Кажется, что любой пост сейчас вызывает массу хейта. Но я попробую. В нас помимо страха, обиды, злости ещё живет любовь и забота. И очень хочется, чтобы про это вспоминали как можно больше людей.
Да, ситуация очень непростая, но мы можем вместо споров в комментариях, бесконечного чтения новостей направить энергию в другое русло. Мы можем поддерживать тех, кому сейчас сложнее, можем проявлять заботу о своих близких, которым сложнее справляться с ситуацией психологически. Можем помогать тем, кого знаем лично или кого совсем не знаем, но понимаем, что им нужна помощь.
Можно помогать фондам и организациям, можно переводить небольшие суммы, можно привозить конкретные вещи. Как правило, у каждой организации есть перечень необходимого. Сместить фокус внимания с бесконечного пролистывания новостей на реальную помощь. Я верю, что это лучшее, что можно сделать сейчас», — написала Туктамышева.
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