Илья Авербух высказался о допинг-скандале с Камилой Валиевой

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что думает о допинг-скандале с участием 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре после этого стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место.

«Бесспорно, Камила Валиева – это бриллиант, одарённейшая молодая девушка. Благодаря её работоспособности и посланному богом таланту ей дано показать всё, что можно показать. Она бесподобна и совершенна на льду. Конечно, эта нервная обстановка не могла не сказаться на её выступлении.

Камила Валиева – 15-летняя девушка, и у неё есть все для того, чтобы через четыре года показать, что она достойна звания олимпийской чемпионки. Мне кажется, на этом надо поставить точку. Нужно поддерживать Камилу в тех испытаниях, которые ей ещё предстоит пройти, потому что допинговый скандал никуда не исчез и, конечно, разбирательства ещё будут продолжаться. Но я желаю Камиле, чтобы как можно быстрее всё это закончилось и чтобы по отношению к нашей талантливой фигуристке было как можно меньше санкций», — приводит слова Авербуха «Комсомольская правда — Екатеринбург».

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