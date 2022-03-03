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Илья Авербух назвал три лучшие пары за всю историю «Ледникового периода»

Илья Авербух назвал три лучшие пары за всю историю «Ледникового периода»
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Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух ответил на вопрос, какие три пары, по его мнению, были самыми яркими за всё время существования телепроекта «Ледниковый период».

«Я всегда ухожу от этого вопроса, потому что, наверное, это бы обижало другие пары. Но я думаю, что Татьяна Навка и Марат Башаров, Чулпан Хаматова и Роман Костомаров, Екатерина Гордеева и Егор Бероев. Эти три пары все помнят, все знают и все их любят.

Успех «Ледникового периода» в том, что здесь нет никакой фонограммы, здесь люди ценят и понимают тот труд, который вкладывается», — приводит слова Ильи Авербуха «Комсомольская правда — Екатеринбург».

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