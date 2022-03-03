Анна Щербакова показала подарки от поклонников. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новую запись в «сториз» своего «инстаграма». Щербакова показала, какие подарки она получила от поклонников. Спортсменке подарили букеты и воздушные шары разных цветов и размеров.

«Спасибо», — подписала она фото.

Фото: «инстаграм» анны щербаковой

17-летняя Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронзовый призёр чемпионата России (2022), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).

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