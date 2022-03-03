Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анна Щербакова показала подарки от поклонников. Фото

Анна Щербакова показала подарки от поклонников. Фото
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новую запись в «сториз» своего «инстаграма». Щербакова показала, какие подарки она получила от поклонников. Спортсменке подарили букеты и воздушные шары разных цветов и размеров.

«Спасибо», — подписала она фото.

Фото: «инстаграм» анны щербаковой

17-летняя Анна Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира (2021), победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021), двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2020, 2022), серебряный призёр финала Гран-при (2019), трёхкратная чемпионка России (2019, 2020, 2021), бронзовый призёр чемпионата России (2022), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022