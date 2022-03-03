Илья Авербух рассказал, заслуженно ли Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух ответил на вопрос, какой был бы расклад в женском одиночном катании на Олимпиаде-2022 в Пекине, если бы не допинг-скандал с Камилой Валиевой.

15-летнюю Валиеву, несмотря на положительный допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, всё же допустили до личного турнира на Играх, в котором она заняла четвёртое место. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова.

«Спорт – это всегда непредсказуемый жанр, и в спорте побеждают сильнейшие во всём. Я считаю, что Аня Щербакова стала олимпийской чемпионкой абсолютно по праву и заслуженно, пройдя сложнейшую спортивную дорогу. Поэтому ещё раз поздравляю Аню Щербакову и Сашу Трусову, которой совсем немного не хватило», — приводит слова Авербуха «Комсомольская правда — Екатеринбург».

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